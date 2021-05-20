В Израиле назвали сроки завершения военной операции в Газе

Уже в пятницу может вступить в силу режим прекращения огня

Израиль и Палестина обменялись новыми ударами. ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и системы ПВО ХАМАС. А военное крыло этого движения заявило о нанесении ракетных ударов по двум авиабазам противника, передает "ТВ Центр".

Вместе с тем, как сообщают некоторые СМИ, режим прекращения огня между сторонами конфликта может вступить в силу уже завтра. Впрочем, по другим данным, на завершение операции армии Израиля планирует потратить еще несколько дней.

Ситуацию на Ближнем Востоке уже сегодня обсудят на Генассамблее ООН. Впервые с начала пандемии в заседании лично примут участие министры иностранных дел ряда стран, в том числе Турции, Египта, Иордании.

Крайнюю обеспокоенность эскалацией напряжённости в секторе Газа выразила Москва. Российская сторона настаивает на недопустимости шагов, которые могут повлечь за собой дальнейший рост жертв среди мирного населения и призывает искать пути выхода из кризиса за столом переговоров.

В результате обстрелов, с 10 мая в Секторе Газа погибли около 240 человек. По другую сторону границы - не менее 12 жертв.

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