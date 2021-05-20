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В Кремле оценили идею обязательной вакцинации от COVID-19

08:13
  • четверг
  • 20 мая 2021

Инициативу озвучил зампред Совбеза Дмитрий Медведев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявление заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева о том, что вакцинацию от коронавируса можно сделать обязательной.

"В предметном плане никаких действий <...> не выполняется", - цитирует ответ кремлевского спикера РИА "Новости".

При этом пресс-секретарь уточнил, что, как рассчитывают власти, порог иммунизации населения страны будет пройден до осени.

В среду Медведев заявил, что государство исходит из принципа добровольных прививок, но иногда ситуация требует, чтобы этот подход менялся. По его словам, это вопрос соразмерности ценностей.

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