В Кремле оценили идею обязательной вакцинации от COVID-19

Инициативу озвучил зампред Совбеза Дмитрий Медведев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявление заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева о том, что вакцинацию от коронавируса можно сделать обязательной.

"В предметном плане никаких действий <...> не выполняется", - цитирует ответ кремлевского спикера РИА "Новости".

При этом пресс-секретарь уточнил, что, как рассчитывают власти, порог иммунизации населения страны будет пройден до осени.

В среду Медведев заявил, что государство исходит из принципа добровольных прививок, но иногда ситуация требует, чтобы этот подход менялся. По его словам, это вопрос соразмерности ценностей.

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