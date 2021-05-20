Онколог назвал симптомы, с которыми сразу стоит идти к врачу

Откладывать обращение к специалисту не следует

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков в разговоре с РИА "Новости" сообщил, при появлении каких симптомов необходимо срочно обращаться к специалисту.

По его словам, сделать это стоит, если появляется малейший дискомфорт.

"Немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений", - перечислил врач.

Также к подобным симптомам он отнес изменение давно существовавших родимых пятен.

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