Онколог назвал симптомы, с которыми сразу стоит идти к врачу

Откладывать обращение к специалисту не следует
Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков в разговоре с РИА "Новости" сообщил, при появлении каких симптомов необходимо срочно обращаться к специалисту.
По его словам, сделать это стоит, если появляется малейший дискомфорт.
"Немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений", - перечислил врач.
Также к подобным симптомам он отнес изменение давно существовавших родимых пятен.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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