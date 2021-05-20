Эрдоган анонсировал послание, которое "касается всего мира"

Оно затронет кипрский вопрос

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в июле совершит визит в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра.

"Я надеюсь, что совершу визит в ТРСК 20 июля и выступлю там с необходимым посланием по Северному Кипру. Оно касается не только острова, но и всего мира", - приводит РИА "Новости" заявление турецкого лидера, которое тот сделал на встрече с молодежью в Анкаре.

Неформальные переговоры по Кипру проходили в Женеве под эгидой ООН 27-29 апреля. Участвовали в том числе представители турецко-кипрской и греко-кипрской сторон. Комментируя итоги встречи, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что найти основ для возобновления прямых переговоров участники не смогли.

С 1974 года Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами. Случилось это после вооруженного вторжения Турции, которое спровоцировали попытки присоединения острова к Греции.

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