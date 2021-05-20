ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МВД может продлить пребывание незаконным мигрантам

08:30
  • четверг
  • 20 мая 2021

При определенном условии

Как сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел, ведомство может при определенном условии продлить незаконным мигрантам до 90 дней срок пребывания в России.
Песков заявил, что России не хватает мигрантов

Условие это - отсутствие на данный момент авиасообщения со страной, откуда приехал человек. Обращаться с соответствующим заявлением необходимо в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД.

В министерстве добавили, что во взаимодействии с другими ведомствами определили порядок согласования вывозных рейсов для нелегальных мигрантов, передает ТАСС.

Ранее до 15 июня был продлен указ президента России, позволяющий всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мигранты
Мигранты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.