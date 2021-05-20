МВД может продлить пребывание незаконным мигрантам

При определенном условии

Как сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел, ведомство может при определенном условии продлить незаконным мигрантам до 90 дней срок пребывания в России.

Условие это - отсутствие на данный момент авиасообщения со страной, откуда приехал человек. Обращаться с соответствующим заявлением необходимо в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД.

В министерстве добавили, что во взаимодействии с другими ведомствами определили порядок согласования вывозных рейсов для нелегальных мигрантов, передает ТАСС.

Ранее до 15 июня был продлен указ президента России, позволяющий всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях.

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