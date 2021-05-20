Главный онколог Москвы рассказал о влиянии коронавируса на рак

Чего ждать от COVID-19 раковым больным?

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал, способна ли коронавирусная инфекция как-то повлиять на течение онкологических заболеваний.

По словам врача, COVID-19 не может оказать какого-либо существенного влияния на заболеваемость раком, передает РИА Новости.

"Как и любое вирусное заболевание, оно влияет на организм, может отсрочить лечение, не дать возможности лечиться, человек может умереть от коронавируса. Но на заболеваемость онкологией, я думаю, что никак не должен влиять", - заявил Хатьков.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело более 165,5 миллионов человек, почти 3,5 миллиона из них скончались. В России выявлено 4,96 миллиона заболевших, более 116 тысяч пациентов скончались.

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