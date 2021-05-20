"Реально шок-контент": у Самойловой опухли губы после инъекции

Модель предупредила, что слабонервным лучше сейчас на нее не смотреть

Российская модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о неприятном эффекте процедуры по уменьшению губ. Из-за реакции организма на введенный у косметолога препарат в первые часы после укола эффект был обратным – модель получила сильный отек губ (см. фото ниже).

"Мнительным отойти от экрана, потому что это реально шок-контент… Не зря я боялась на это идти, чувствовала, что так будет. У меня адская реакция на лекарство! Всем слабонервным лучше не смотреть, потому что это реально жесть!" - предупредила своих подписчиков в Instagram 33-летняя Самойлова.

По ее словам, отек временный и спадает уже через несколько часов после процедуры. Модель рассказала, что ей не удалось шокировать своих родственников, так как по дороге домой отек частично сошел.

Супруга Джигана отметила, что в будущем хочет снова придать своим губам объем, но иначе. А пока же несколько дней Самойлова, по ее выражению, будет выглядеть "печально". "Буду несколько дней бомжарио", - пошутила она.

Некоторое время назад Оксана Самойлова увеличила размер груди. Модель решила подкорректировать формы после рождения ребенка.

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