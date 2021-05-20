ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Реально шок-контент": у Самойловой опухли губы после инъекции

08:45
  • четверг
  • 20 мая 2021

Модель предупредила, что слабонервным лучше сейчас на нее не смотреть

Российская модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о неприятном эффекте процедуры по уменьшению губ. Из-за реакции организма на введенный у косметолога препарат в первые часы после укола эффект был обратным – модель получила сильный отек губ (см. фото ниже).

"Мнительным отойти от экрана, потому что это реально шок-контент… Не зря я боялась на это идти, чувствовала, что так будет. У меня адская реакция на лекарство! Всем слабонервным лучше не смотреть, потому что это реально жесть!" - предупредила своих подписчиков в Instagram 33-летняя Самойлова.

По ее словам, отек временный и спадает уже через несколько часов после процедуры. Модель рассказала, что ей не удалось шокировать своих родственников, так как по дороге домой отек частично сошел.

 

Супруга Джигана отметила, что в будущем хочет снова придать своим губам объем, но иначе. А пока же несколько дней Самойлова, по ее выражению, будет выглядеть "печально". "Буду несколько дней бомжарио", - пошутила она.

Некоторое время назад Оксана Самойлова увеличила размер груди. Модель решила подкорректировать формы после рождения ребенка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Оксана Самойлова
Оксана Самойлова
Оксана Самойлова
Оксана Самойлова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.