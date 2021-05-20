В российских семьях снизился объем свободных денег

Эксперты сравнили показатели с апрелем 2020-го
Как показало исследование холдинга "Ромир", на которое ссылается ТАСС, в российских семьях объем доступных средств на приобретений услуг и товаров сверх необходимости в апреле этого года сократился на 26% (по сравнению с апрелем 2020-го).
При этом уточняется, что, если сравнивать с мартом 2021-го, этот объем вырос на 14%.
Эксперты отмечают, что уровень восстановления показателя пока ниже ожидаемого, динамика негативная.
"Количество свободных денег у населения находится на относительно низком уровне", - констатировала исполнительный директор "Ромир" Инна КараеваВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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