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В российских семьях снизился объем свободных денег

08:57
  • четверг
  • 20 мая 2021

Эксперты сравнили показатели с апрелем 2020-го

Как показало исследование холдинга "Ромир", на которое ссылается ТАСС, в российских семьях объем доступных средств на приобретений услуг и товаров сверх необходимости в апреле этого года сократился на 26% (по сравнению с апрелем 2020-го).
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При этом уточняется, что, если сравнивать с мартом 2021-го, этот объем вырос на 14%.

Эксперты отмечают, что уровень восстановления показателя пока ниже ожидаемого, динамика негативная.

"Количество свободных денег у населения находится на относительно низком уровне", - констатировала исполнительный директор "Ромир" Инна Караева

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