Агроном раскрыл два правила выбора клубники

Выбрать хорошие ягоды не сложно

Выбрать ароматную и вкусную клубнику не сложно – для этого нужно знать всего два правила, уверен агроном Михаил Воробьев. Он рассказал, по каким признакам можно распознать спелые ягоды.

Специалист заявил, что определить качество клубники можно, даже если она находится в запечатанной упаковке. Во-первых, стоит внимательно осмотреть внешний вид ягод и стараться не брать упаковки, в которых несть неспелая клубника.

"Клубника должна быть полностью покрасневшей, а не зеленой. Производители иногда собирают ягоды существенно недозрелыми. Они надеются, что в процессе транспортировки и хранения клубника дойдет до нужной кондиции. Естественно, у такой клубники и вкус, и аромат недотягивают до уровня, который должен быть. Если вы видите зеленоватую клубнику, то ее сорвали рано, и вкус у нее будет не очень хороший", - отметил Воробьев.

Во-вторых, перед дегустацией ягоды нужно обязательно мыть, чтобы избавиться от болезнетворных бактерий, которые могут находиться на клубнике. Агроном рекомендовал для этого носить с собой небольшую бутылочку воды, передает Радио Sputnik.

"Если вы отправляетесь на рынок за большим количеством клубники, то надо взять с собой бутылочку воды. Следует аккуратно помыть ягоду, которую вам, скорее всего, предложат в качестве дегустации товара. Это касается даже красивых и хороших на вид ягод. Неизвестно, какими руками и какие люди собирали эти ягоды", - заключил Воробьев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram