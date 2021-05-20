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Агроном раскрыл два правила выбора клубники

09:07
  • четверг
  • 20 мая 2021

Выбрать хорошие ягоды не сложно

Выбрать ароматную и вкусную клубнику не сложно – для этого нужно знать всего два правила, уверен агроном Михаил Воробьев. Он рассказал, по каким признакам можно распознать спелые ягоды.

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Специалист заявил, что определить качество клубники можно, даже если она находится в запечатанной упаковке. Во-первых, стоит внимательно осмотреть внешний вид ягод и стараться не брать упаковки, в которых несть неспелая клубника.

"Клубника должна быть полностью покрасневшей, а не зеленой. Производители иногда собирают ягоды существенно недозрелыми. Они надеются, что в процессе транспортировки и хранения клубника дойдет до нужной кондиции. Естественно, у такой клубники и вкус, и аромат недотягивают до уровня, который должен быть. Если вы видите зеленоватую клубнику, то ее сорвали рано, и вкус у нее будет не очень хороший", - отметил Воробьев.

Во-вторых, перед дегустацией ягоды нужно обязательно мыть, чтобы избавиться от болезнетворных бактерий, которые могут находиться на клубнике. Агроном рекомендовал для этого носить с собой небольшую бутылочку воды, передает Радио Sputnik.

"Если вы отправляетесь на рынок за большим количеством клубники, то надо взять с собой бутылочку воды. Следует аккуратно помыть ягоду, которую вам, скорее всего, предложат в качестве дегустации товара. Это касается даже красивых и хороших на вид ягод. Неизвестно, какими руками и какие люди собирали эти ягоды", - заключил Воробьев.

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