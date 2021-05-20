Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении

Обсуждалась обстановка в Нагорном Карабахе

Вечером в среду министр обороны России Сергей Шойгу переговорил по телефону с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, передает ТАСС. Предметом беседы стала ситуация в Нагорном Карабахе.

"В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметили в Минобороны России.

Ранее стало известно, что 19 мая президент России Владимир Путин обсудил с с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Лидеры высказались за переговоры между Ереваном и Баку для улаживания спорных вопросов.

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