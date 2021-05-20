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В ЦБ рассказали о новом дизайне 100-рублевой банкноты

09:11
  • четверг
  • 20 мая 2021

Она поступит в обращение в 2022 году

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев рассказал о новой банкноте номиналом 100 рублей, которая поступит в обращение в 2022 году. ЦБ уже утвердил ее концептуальный дизайн.
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По словам зампреда регулятора, на ней появятся крупные контрастные цифры и надписи, а также рельефные метки. Последние необходимы, чтобы незрячие люди могли определить номинал.

"Наши банкноты оригинальны, они существенно отличаются от банкнот еврозоны и не копируют их", - заметил Алексеев в разговоре с "Российской газетой".

Что касается цветового решения, то оно будет несильно отличаться от нынешних 100 рублей. Размер же полностью аналогичен прежнему.

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