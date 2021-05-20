Пресняков трогательно поздравил Подольскую с днем рождения

Супруге музыканта исполнилось 39 лет

Владимир Пресняков-младший поздравил свою жену Наталью Подольскую с днем рождения. Музыкант разместил в Instagram трогательный пост, в котором признался имениннице в любви.

20 мая певице исполняется 39 лет, с чем ее и поздравил супруг.

"Любимая моя Тусенька, спасибо тебе за то, что делаешь меня очень-очень счастливым. Безумно люблю тебя. С днем рождения, моя девочка!" - написал Пресняков и дополнил поздравление совместным снимком.

Поклонники пары оценили признание музыканта, а заодно и поздравили Подольскую с праздником. "С днем рождения вашу музу! Очень красивая пара, красивая семья. Здоровья вам, Наталья"; "Глядя на вас знаешь, к каким отношениям надо стремиться! Будьте счастливы!"; "С днем рождения Наташу! Она — прелесть! Пусть все в ее жизни будет замечательно", - написали подписчики в комментариях.

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