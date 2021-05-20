ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пресняков трогательно поздравил Подольскую с днем рождения

09:31
  • четверг
  • 20 мая 2021

Супруге музыканта исполнилось 39 лет

Владимир Пресняков-младший поздравил свою жену Наталью Подольскую с днем рождения. Музыкант разместил в Instagram трогательный пост, в котором признался имениннице в любви.

"Реально шок-контент": у Самойловой опухли губы после инъекции
"Это так мощно": иностранцы пришли в восторг от выступления Манижи

20 мая певице исполняется 39 лет, с чем ее и поздравил супруг.

"Любимая моя Тусенька, спасибо тебе за то, что делаешь меня очень-очень счастливым. Безумно люблю тебя. С днем рождения, моя девочка!" - написал Пресняков и дополнил поздравление совместным снимком.

Поклонники пары оценили признание музыканта, а заодно и поздравили Подольскую с праздником. "С днем рождения вашу музу! Очень красивая пара, красивая семья. Здоровья вам, Наталья"; "Глядя на вас знаешь, к каким отношениям надо стремиться! Будьте счастливы!"; "С днем рождения Наташу! Она — прелесть! Пусть все в ее жизни будет замечательно", - написали подписчики в комментариях.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Пресняков и Наталья Подольская
Владимир Пресняков и Наталья Подольская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.