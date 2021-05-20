Пять человек погибли при пожаре в деревянном доме в Пермском крае

Загорелось одноэтажное здание в деревне Усть-Турка
При пожаре в деревянном жилом доме в Пермском крае погибли пять человек, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Пламя вспыхнуло в одноэтажном здании в деревне Усть-Турка. Во время тушения было обнаружено тело женщины 1948 года рождения, а также двоих ее дочерей 1972 и 1974 годов рождения. Кроме того, погибли в пожаре сожитель одной из дочерей и их сын 1998 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
"В настоящее время проводится осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники", - добавили в СК.
Обстоятельства случившегося выясняются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram