Пять человек погибли при пожаре в деревянном доме в Пермском крае

Загорелось одноэтажное здание в деревне Усть-Турка

При пожаре в деревянном жилом доме в Пермском крае погибли пять человек, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Пламя вспыхнуло в одноэтажном здании в деревне Усть-Турка. Во время тушения было обнаружено тело женщины 1948 года рождения, а также двоих ее дочерей 1972 и 1974 годов рождения. Кроме того, погибли в пожаре сожитель одной из дочерей и их сын 1998 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники", - добавили в СК.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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