ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пять человек погибли при пожаре в деревянном доме в Пермском крае

09:33
  • четверг
  • 20 мая 2021

Загорелось одноэтажное здание в деревне Усть-Турка

При пожаре в деревянном жилом доме в Пермском крае погибли пять человек, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Пожар уничтожил половину омской деревни

Пламя вспыхнуло в одноэтажном здании в деревне Усть-Турка. Во время тушения было обнаружено тело женщины 1948 года рождения, а также двоих ее дочерей 1972 и 1974 годов рождения. Кроме того, погибли в пожаре сожитель одной из дочерей и их сын 1998 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники", - добавили в СК.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пожарный
Пожарный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.