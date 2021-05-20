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Сергунина: Три московских онлайн-сервиса отмечены международной премией в области инноваций

09:45
  • четверг
  • 20 мая 2021

Один из проектов отмечен дважды

Сразу три столичных онлайн-проекта стали лауреатами престижной международной премии в области инноваций German Innovation Award, которая вручается более 60 лет. Об этом сообщила заместителя мэра города Наталья Сергунина.

"Улучшение условий жизни сегодня зависит не только от качества инфраструктуры, но и от внедрения новых технологий, повышения их доступности. Как и многие современные мегаполисы, Москва делает ставку на технологическое развитие. Одно из направлений работы - создание для горожан и бизнеса удобных онлайн-сервисов, которые экономят время и помогают в повседневных делах. Востребованность этих сервисов - главный результат для нас", - сказала Сергунина, добавив, что высокие оценки зарубежных специалистов говорят о конкурентоспособности московской цифровой экосистемы на мировом уровне.

Награды удостоены благотворительный сервис на портале mos.ru, а также онлайн-платформа Московского инновационного кластера i.moscow, причем сразу двух – в номинациях "IТ-услуги для бизнеса" и дополнительной "Дизайн-мышление".

Кроме того, одним из лучших "умных" сервисов для жизни в городе признан проект, направленный на сокращение потребления воды в Москве.

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