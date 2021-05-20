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Соленые фисташки и сухарики могут помочь спастись от жары

09:46
  • четверг
  • 20 мая 2021

Снеки стоит взять с собой на прогулку

Соленые орешки и сухарики помогают лучше переносить жару, заявил главврач медицинского центра Московского физико-технического института Алексей Чуршин.

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Он объяснил, что соленые снеки помогают предотвратить обезвоживание, а потому их следует брать с собой на прогулку в жаркую погоду. Также врач подчеркнул, что днем в жару не стоит проводить на улице больше двух часов.

"Непосредственно на солнце лучше гулять до получаса. С учетом того, что в жару может быть обезвоживание, лучше взять с собой сухарики или соленые орешки, фисташки. Когда мы потеем, из организма быстро уходит соль, нарушается водный баланс, это приводит к выраженной слабости и возможному понижению артериального давления", - рассказал Чуршин.

Также он напомнил о необходимости брать с собой на прогулку воду, а перед выходом из дома следует выпить стакан чая или воды. При этом от алкоголя и кофеиносодержащих напитков придется отказаться – они лишь усиливают обезвоживание, передает АГН "Москва".

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