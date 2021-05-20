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МИД отреагировал на высылку российского дипломата из Северной Македонии

09:35
  • четверг
  • 20 мая 2021

Москва готовит ответные меры

Министерство иностранных дел прокомментировало у себя на официальном сайте высылку российского дипломата из Северной Македонии. В ведомстве это назвали "недружественным актом".
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"Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях", - сказано в сообщении.

В МИД добавили, что "ответные меры последуют".

Ранее стало известно, что российского дипломата объявили persona non grata в соответствии со статьей 9 Венской конвенции. Послу России вручили соответствующую ноту.

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