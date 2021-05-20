МИД отреагировал на высылку российского дипломата из Северной Македонии

Москва готовит ответные меры

Министерство иностранных дел прокомментировало у себя на официальном сайте высылку российского дипломата из Северной Македонии. В ведомстве это назвали "недружественным актом".

"Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях", - сказано в сообщении.

В МИД добавили, что "ответные меры последуют".

Ранее стало известно, что российского дипломата объявили persona non grata в соответствии со статьей 9 Венской конвенции. Послу России вручили соответствующую ноту.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram