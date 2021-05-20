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"Ненавижу свой день рождения": Лера Кудрявцева пожарила шашлык на 50 лет

09:47
  • четверг
  • 20 мая 2021

Празднование юбилея телеведущей прошло в узком семейном кругу

Телеведущая Лера Кудрявцева, отметившая накануне 50-летний юбилей, призналась, что после 40 лет стала ненавидеть этот день.

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"Я ненавижу свой день рождения. Я любила до поры до времени, но после 40 лет перестала", - рассказала Лера Кудрявцева. Она отметила, что никогда не ощущала себя на свой возраст, и даже появление три года назад внука не поменяло ее взглядов.

Поэтому 50-летие, рассказала ведущая "Секрета на миллион", она отметила тихо - в узком семейном кругу на даче пожарила шашлык.

"Я молодая мама, у которой есть внук… Я не классическая бабушка. Я современная бабушка, я работаю. Нет, ну какая я бабушка, если моя Маша одного возраста с моим внуком? Они приезжают, вместе гуляют тусуются, ходим в какие-то детские клубы", - рассказала ведущая Ивану Урганту.

Во время программы речь зашла и о старшем сыне Кудрявцевой – Жане. "Говорила сыну, когда была молодая, чтобы он не назвал меня мамой. Но это длилось недолго", - вспомнила телеведущая.

Жан Ленюк родился 14 апреля 1990 года в браке ведущей с музыкантом группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком.

Сейчас 50-летняя артистка замужем за хоккеистом КХЛ Игорем Макаровым. Вместе супруги воспитывают дочку Марию.

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