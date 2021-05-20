Меладзе охарактеризовал современную эстраду: "Клубок целующихся змей"

Музыкант рассказал о своих взглядах на жизнь

Российский музыкант Валерий Меладзе дал определение современному шоу-бизнесу. Она назвал его "клубком целующихся змей".

В формате блиц-опроса певец рассказал о своей личной жизни и мировоззрении. Меладзе признался, что самым страшным моментом в его жизни стал развод, а самым волнительным – рождение детей. Также он заявил, что не верит в возможность человека полностью изменить свою судьбу – ведь что-то дается человеку с рождения. Лучшим средством от хандры музыкант считает сон.

Кроме того, Меладзе уверен, что дружба между мужчиной и женщиной возможна, а самой отвратительной черной в девушках считает беспринципность, передают "Аргументы недели".

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