ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меладзе охарактеризовал современную эстраду: "Клубок целующихся змей"

10:08
  • четверг
  • 20 мая 2021

Музыкант рассказал о своих взглядах на жизнь

Российский музыкант Валерий Меладзе дал определение современному шоу-бизнесу. Она назвал его "клубком целующихся змей".

"Ненавижу свой день рождения": Лера Кудрявцева пожарила шашлык на 50 лет
Пресняков трогательно поздравил Подольскую с днем рождения

В формате блиц-опроса певец рассказал о своей личной жизни и мировоззрении. Меладзе признался, что самым страшным моментом в его жизни стал развод, а самым волнительным – рождение детей. Также он заявил, что не верит в возможность человека полностью изменить свою судьбу – ведь что-то дается человеку с рождения. Лучшим средством от хандры музыкант считает сон.

Кроме того, Меладзе уверен, что дружба между мужчиной и женщиной возможна, а самой отвратительной черной в девушках считает беспринципность, передают "Аргументы недели".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.