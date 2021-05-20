Немецкий депутат призвал ввести санкции против США

Всё из-за ситуации с "Северным потоком - 2"

Санкции против Соединенных Штатов из-за ситуации с "Северным потоком - 2" стали бы "политически правильным" шагом для правительства Германии - с таким мнением в разговоре с РИА "Новости" выступил член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре.

Это стало реакцией на слова госсекретаря Энтони Блинкена, который ранее сказал, что интересах Вашингтона приостановить действие ограничений против Nord Stream 2 AG.

Как отметил Котре, пока что Берлин лишь вербально выступает против агрессивных действий США, так что для проекта все равно сохраняются риски.

"Я не могу судить, насколько глубоко идет переосмысление в администрации США. Надеюсь, что этот важный проект наконец-то завершится успешно", - добавил немецкий политик.

"Северный поток - 2" предполагает создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. "Газпром" планирует пустить по нему первый газ уже грядущим летом.

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