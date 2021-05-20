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Немецкий депутат призвал ввести санкции против США

09:56
  • четверг
  • 20 мая 2021

Всё из-за ситуации с "Северным потоком - 2"

Санкции против Соединенных Штатов из-за ситуации с "Северным потоком - 2" стали бы "политически правильным" шагом для правительства Германии - с таким мнением в разговоре с РИА "Новости" выступил член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре.
Вашингтон заявил о твердом намерении остановить "Северный поток-2"

Это стало реакцией на слова госсекретаря Энтони Блинкена, который ранее сказал, что интересах Вашингтона приостановить действие ограничений против Nord Stream 2 AG.

Как отметил Котре, пока что Берлин лишь вербально выступает против агрессивных действий США, так что для проекта все равно сохраняются риски.

"Я не могу судить, насколько глубоко идет переосмысление в администрации США. Надеюсь, что этот важный проект наконец-то завершится успешно", - добавил немецкий политик.

"Северный поток - 2" предполагает создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. "Газпром" планирует пустить по нему первый газ уже грядущим летом.

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