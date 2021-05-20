Москалькова предложила амнистию для совершивших нетяжкие преступления

Судимость мешает людям найти работу

В ходе заседания координационного совета российских уполномоченных по правам человека омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что, по ее мнению, судимость у совершивших преступления небольшой и средней тяжести можно снять.

"Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не дает возможность ни на работу устроиться, ни кредит взять", - приводит слова Москальковой ТАСС.

Она добавила, что судимость - "стена, через которую человек не может пробиться", и очень тяжело заставить работодателя относиться к соискателям с ней так же, как к тем, у кого ее нет.

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