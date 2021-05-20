"Спасите наши гаражи": активист устроил пикет-перформанс в центре Москвы

Мужчина привлек внимание к проблеме сноса гаражей в столице

В центре Москвы активист провел одиночный пикет-перформанс. Мужчина привлек внимание к проблеме сноса гаражей в столице и поддержал инициативу члена Общественной палаты Светланы Разворотневой.

Ранее правозащитница предложила увеличить компенсации за снос гаражей до реальных рыночных цен, а также предоставить москвичам рассрочку на покупку машиноместа рядом с домом. Кроме того, Светлана Разворотнева выступила с предложением дать льготникам и владельцам снесенных гаражей бесплатные места на многоуровневых автомобильных стоянках, передает "ТВ Центр".

"Проблема с гаражами, со стоянками для машин - крайне острая. Действительно, во дворах практически не осталось места для машин. И снос гаражей, строительство многоэтажек, уплотнительная застройка только усложняют ситуацию. Многие инвесторы, люди, которые уже занимались этими проектами, сказали, что это вполне реальная экономическая задача - ставить многоуровневые парковки", - заявила Светлана Разворотнева, член Общественной палаты России, руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей".

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