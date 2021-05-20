Многодетная семья исчезла из очереди на получение жилья после 20 лет ожидания

В ответ на все вопросы о семье Жиляевых кузбасские чиновники лишь разводят руками

В Кемеровской области многодетная семья Жиляевых исчезла из очереди на получение жилья. Заявление они подали еще двадцать лет назад, но до сих пор не получили положенные по закону квадратные метры.

36 квадратных метров на семью из 12 человек. Дом недалеко от станции Шишино Кемеровской области построен из железнодорожных шпал. Столько раз они самостоятельно его ремонтировали. Дети старались украсить своими рисунками. Вот только он давно уже стал непригоден для жизни. В подвале весной всегда стоит вода.

"Тут у нас коридор. В том году он ближе к осени обвалился, обвалилась крыша. Мы слышим грохот, такой грохот был, сюда прибежали, а тут все вообще… Хорошо, что дома никого не было", - рассказывает Светлана Жиляева.

Светлана воспитывает десять детей. Четверо старших учатся или работают в Кемерове, иногда приезжают в гости. А все остальные - здесь, в одной комнате. Спят не только на кровати, но и на полу. Выучить уроки можно, если первым успел сесть за стол.

"Иногда нормально, иногда здесь невозможно делать уроки, все мешают, орут, иногда бегают так, что трясется стол - невозможно делать уроки", - говорит Мария Жиляева.

В этом году семья отмечает печальный юбилей - двадцать лет, как она стоит в очереди на положенное по закону жилье.

"В 2001 году я была 90-я в очереди. В 2016 году - седьмая. 2017- я седьмая, 2018 - я седьмая. 2019 - я седьмая", - перечисляет Светлана Жиляева.

А в этот раз, когда Светлана решила выяснить, почему они никак не приближаются к получению заветной квартиры, вовсе оказалось, что семья из очереди исчезла. В списках не значится, подтверждают местные чиновники. А вот как такое произошло, объясняют с трудом.

"Что случилось - я не знаю. У нас информация о том, что её никогда не было. Справка, вот, которую она сейчас представляла, да, за семнадцатый год дана администрацией Топкинского городского поселения. На сегодняшний день Топкинское городское поселение отсутствует, в связи с преобразованием в Топкинский муниципальный округ", - сказал Вадим Воронков, представитель КУМИ администрации Топкинского округа.

Фактически Светлане теперь всё нужно начинать заново. Собирать документы, писать заявление в комитет по управлению муниципальным имуществом. В течение 30 дней его рассмотрят и еще неизвестно каким будет решение.

"Если все условия соблюдены, и администрация отказывается предоставить жилье… То они вправе обратиться в суд для защиты своих интересов", - заявил юрист Кирилл Ворожцов.

Если решение будет положительным, Жиляевых снова поставят в очередь. Последними.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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