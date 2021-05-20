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Собянин открыл первый Московский международный онкологический форум

10:24
  • четверг
  • 20 мая 2021

Мероприятие проходит в столичном "Манеже"

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл первый Московский между­народный онкологический форум. Мероприятие проходит 20-21 мая в столичном "Манеже".

"Программа мероприятия включает деловую и выставочную части, охватывая все направления онкопомощи – от профилактики и ранней диагностики до самых современных методов лечения", - сообщили "ТВ Центру" в пресс-службе московской мэрии.

Для участников и гостей форума организовано свыше 90 дискуссий и экспертных сессий по 17 направлениям онкологии, а также открытые лекции. Участие в форуме принимают международные эксперты из России, США, Европы и Азии.

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