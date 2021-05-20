Собянин открыл первый Московский международный онкологический форум

Мероприятие проходит в столичном "Манеже"

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл первый Московский между­народный онкологический форум. Мероприятие проходит 20-21 мая в столичном "Манеже".

"Программа мероприятия включает деловую и выставочную части, охватывая все направления онкопомощи – от профилактики и ранней диагностики до самых современных методов лечения", - сообщили "ТВ Центру" в пресс-службе московской мэрии.

Для участников и гостей форума организовано свыше 90 дискуссий и экспертных сессий по 17 направлениям онкологии, а также открытые лекции. Участие в форуме принимают международные эксперты из России, США, Европы и Азии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram