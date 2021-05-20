В мире сделано более 1,5 млрд прививок от COVID-19

Наиболее сложная ситуация с коронавирусом сохраняется в Индии

Почти полтора миллиарда прививок от коронавируса сделано по всему миру. На данный момент вакцинация - самый действенный способ защитить себя от инфекции. В Евросоюзе используют разные препараты, но по-прежнему отказываются от российского "Спутника V". Это вынуждает некоторые страны идти на эксперименты.

Учащимся Дальневосточного общевойскового командного училища о вакцинации напоминать не приходится. Сделать прививку военные стремятся как можно быстрее. И в процедурный кабинет в первых рядах - иностранные курсанты, которые здесь повышают квалификацию. Это военнослужащие из Африки, Азии и Ближнего Востока.

"Сказали, что это нормально - на два дня или три будет высокая температура… Но это всё нормально. Ничего не будет", - сказал курсант специального факультета ДВОКУ (Саудовская Аравия) Нассер Альшахрани.

Вакцинация курсантов из других стран в этом военном училище стартовала в марте. Уже привились 95% иностранцев. Предварительно, у властей своих государств военные получили разрешение на прививку. Перед началом процедуры - обязательный медосмотр. При отсутствии противопоказаний делают прививку российской вакциной "Спутник V".

Впрочем, сделать прививку спешат сейчас многие. Наращивается темп вакцинации и в Европе. После почти года в режиме закрытых границ ЕС готов смягчить ограничения для туристов. Крупнейшие европейские города постепенно возвращаются к привычному образу жизни. Открываются кафе, рестораны и кинотеатры.

Въезд в Евросоюз для граждан других стран – только с прививочным сертификатом на руках. Именно такие правила предложили лидеры ЕС. Саммит по их рассмотрению запланирован на следующий вторник. Однако когда и на сколько приоткроются границы, сказать пока никто не может. К западным препаратам пока больше вопросов.

Чтобы хоть как-то сгладить негативные последствия после укола вакцины от AstraZeneca, испанские власти разрешили прививать второй компонент уже разработкой Pfizer. По словам учёных, такой коктейль всё-таки снижает риск тромбоза.

"Комиссия общественного здравоохранения согласилась использовать Pfizer в качестве второй дозы для людей в возрасте до 60 лет, которые получили первую дозу из AstraZeneca. Каждый принимает решение о вакцинации для себя добровольно", - заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

Наиболее сложная ситуация с коронавирусом сохраняется в Индии. Но там добавилась еще одна проблема. Сразу два индийских штата объявили об эпидемии мукормикоза – "чёрной плесени". Для заразившихся в больницах создают дополнительно специальные отделения.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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