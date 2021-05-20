"Завалов очень много": как прошла первая встреча Лаврова и Блинкена

Главы внешнеполитических ведомств России и США встретились в Исландии

Обстоятельный разговор о главных мировых проблемах. Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен впервые провели очные переговоры. Встреча прошла в столице Исландии в рамках Арктического совета и затмила все другие мероприятия форума. Беседа продлилась дольше запланированного и вызвала огромный интерес прессы.

Соприкосновение локтями вместо рукопожатия - новые реалии коронавирусных времен. Однако главы дипломатии России и США все-таки задержались рядом друг с другом чуть дольше, чем требовало простое приветствие. О чем-то быстро переговорили. Оба улыбались. И судя по тому, что Сергей Лавров обращался к своему американскому коллеге Энтони Блинкену "Тони", российская сторона была настроена на разговор в дружественном русле.

"Тони, спасибо большое и хочу сразу поблагодарить за предложение провести здесь встречу", - начал Лавров.

Это первый разговор лицом к лицу глав внешнеполитических ведомств двух стран. Казалось бы, рутинная встреча на полях Арктического совета стала настоящей сенсацией и собрала едва ли не больше прессы в одном зале, чем основное мероприятие. И это явно говорит о том, что в отношениях России и США нужно срочно что-то менять. Однако Вашингтон, судя по всему, к изменениям не сильно готов. Говорить о необходимости стабильности во взаимодействии с Москвой без уже набившей оскомину игры мускулами почему-то никак не получается. И эта привычка явно сильней необходимой в таких случаях дипломатии.

"Президент Байден сказал в разговоре с президентом Путиным: если Россия будет вести себя агрессивно, мы будем отвечать. И это не обострение конфликта, а защита наших интересов", - заявил Блинкен.

Достаточно сравнить заявления двух сторон этой встречи, чтобы оценить, кто выстраивает диалог с позиций силы, а кто, используя дипломатию. Об основах которой Сергей Лавров был вынужден напомнить своему американскому коллеге.

"Законы дипломатии предполагают взаимность, и в том числе в том, что касается ответов на какие-то недружественные действия. Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации, мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать. Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе", - сказал Сергей Лавров.

Основной разговор проходил за закрытыми дверями. И продлился больше запланированного - почти два часа. Обсудили взаимодействие по иранской ядерной программе, проблеме Корейского полуострова и ситуации в Афганистане. И здесь интересы двух стран вроде бы совпадают. Поговорили о ситуации в Сирии и кризисе между Арменией и Азербайджаном. Лавров и Блинкен также затронули тему взаимного дипломатического присутствия России в США и наоборот. По итогам переговоров к журналистам, среди которых было немало и американских, вышел только глава российского МИД. Сергей Лавров дипломатично назвал встречу конструктивной.

"Завалов очень много, разгребать их непросто, но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет. Мы готовы, как не раз подчеркнул президент Путин, на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов рассматривать и решать любые вопросы", - сказал российский министр.

Американская же сторона почти двухчасовые переговоры, за которыми так пристально следило международное сообщество, уместила в два коротких сообщения в соцсетях. Энтони Блинкен упомянул лишь пару тем: Украину и признанное в нашей стране иноагентом "Радио Свобода". Видимо, это важнее для США, чем, к примеру, полыхающий Ближний Восток. А пресс-секретарь главы Госдепа не удержался от того, чтобы побряцать санкциями. Так им привычней, несмотря на декларативные заявления о намерении выстраивать с Москвой диалог.

По итогам прошедших переговоров стороны подготовят предложения для президентов России и США по вопросам взаимного диалога и стратегической стабильности. Первый компромиссный шаг - отказ Вашингтона от санкций в отношении европейской компании-оператора "Северного потока-2". В Госдепе это завернули в обертку, мол, энергобезопасность Европы отвечает интересам США. При этом американцы настаивают, что все равно сделают все возможное для остановки строительства. Похоже на попытку сохранить хорошую мину при плохой игре, ведь пока из-за океана звучат одно заявление громче другого на дне Балтийского моря, в экономической зоне Германии километр за километром продолжают тянуть трубы, по которым совсем скоро пойдет российский газ.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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