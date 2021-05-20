Израиль уничтожил около 100 км подземных тоннелей ХАМАС

Стороны конфликта продолжают обстреливать позиции друг друга

Перемирие между Израилем и Палестиной может вступить в силу уже завтра. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal. Как уточнили в издании, египетским посредникам удалось достичь прогресса в переговорах с движением ХАМАС.

Однако пока взаимные авиаудары продолжаются. Этой ночью палестинские радикалы выпустили 80 ракет в сторону Израиля, в том числе по двум авиабазам. А всего за полторы недели - около четырёх тысяч. Большинство снарядов перехватила система "Железный купол".

Накануне Тель-Авив заявил об уничтожении пусковых установок и комплексов ПВО, а также отчитался о нейтрализации сети тоннелей, которые противоборствующая сторона используют как укрытие и транспортную систему для перемещения боеприпасов и оружия. За пять дней уничтожено около 100 километров подземных сооружений, передает "ТВ Центр".

Совбез ООН уже на этой неделе может рассмотреть резолюцию с требованием немедленного прекращения огня на Ближнем Востоке. Документ составлен Францией.

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