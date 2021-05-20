Огонь уничтожил десятки домов в иркутском поселке

Без жилья остались 18 человек

С природными пожарами борются в российских регионах. Из-за жары и сильного ветра огонь быстро распространяется и подходит к населённым пунктам. В Тюменской области действует режим ЧС. В одном из районов пришлось эвакуировать почти полторы тысячи жителей. Более 12 часов тушили крупный пожар в посёлке в Новгородской области.

Из-за жаркой и засушливой погоды в Новгородской области произошло ЧП. Жители деревни Перелучи Боровичского района остались без домов в считанные минуты. Ветер был такой сильный, что с большой скоростью раздул огонь, люди только и успевали выскочить из домов. Осложнила ситуацию и плотная застройка.

Сильный пожар уничтожил часовню, 6 жилых и 14 дачных домов. Пожарным удалось спасти 150 домов. Работали почти 13 часов, чтобы предотвратить повторное возгорание - долго проливали пепелище. Пострадавших нет.

К утру удалось ликвидировать пожар в поселке Дальний Иркутской области. Там площадь возгорания составила более 4 тысяч квадратных метров. Огонь уничтожил 28 домов. Без жилья остались 18 человек, с ними работают психологи. Еще 20 домов удалось отстоять.

"В настоящее время известно, что пожар возник в границах населенного пункта со стороны нежилых и неэксплуатируемых строений. Причину и обстоятельство пожара предстоит установить специалистам МЧС России", - заявил Андрей Шутов, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области.

По одной из версий, причина пожара - проведение сварочных работ.

Наиболее сложная ситуация с природными пожарами - в Тюменской области. Там мобилизуются все службы. В тушении задействован самолет Ил-76. За последние дни с воздуха было слито более 200 тонн воды.

"К сожалению, сохраняются сложные условия, высокая ветровая нагрузка, высокая температура. Это усложняет тушение пожаров. Возникают новые пожары. Мы уже три дня наблюдаем высокую грозовую активность, возникло по этой причине 18 пожаров", - сообщил замначальника ФБУ "Авиалесоохрана" Андрей Ерицов.

Большинство возгораний ликвидировано. Но все службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, а МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить костры.

Екатерина Гоголева, Илья Титов, "ТВ Центр".

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