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Россия и Сербия начали совместные антитеррористические учения

10:24
  • четверг
  • 20 мая 2021

Они продлятся пять дней

Как сообщило в четверг Министерство обороны, в Сербии начались российско-сербские тактические учения антитеррористической направленности.
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"В ходе мероприятия планируется отработать десантирование на парашютных системах "Арбалет", выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение", - сказано в сообщении.

Уточняется, что продлятся учения до 25 мая. Со стороны России привлечены до 200 военнослужащих и 11 единиц техники.

Предусмотрены в том числе занятия по стрельбе и показные выступления.

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