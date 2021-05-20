Россия и Сербия начали совместные антитеррористические учения

Они продлятся пять дней

Как сообщило в четверг Министерство обороны, в Сербии начались российско-сербские тактические учения антитеррористической направленности.

"В ходе мероприятия планируется отработать десантирование на парашютных системах "Арбалет", выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение", - сказано в сообщении.

Уточняется, что продлятся учения до 25 мая. Со стороны России привлечены до 200 военнослужащих и 11 единиц техники.

Предусмотрены в том числе занятия по стрельбе и показные выступления.

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