В России выявили больше 9 тысяч новых случаев коронавируса

Вылечились 9983 человека
В России за минувшие сутки выявили 9232 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.
Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 3312. В Подмосковье за сутки заболели 727 человек.
Выздоровели за сутки 9983 человека. Скончались 396 заболевших.
За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4974908 человек. Вылечились 4591770, умер 117361 заболевший.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 134,6 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 498363 человека.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram