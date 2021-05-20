В России выявили больше 9 тысяч новых случаев коронавируса

Вылечились 9983 человека

В России за минувшие сутки выявили 9232 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 3312. В Подмосковье за сутки заболели 727 человек.

Выздоровели за сутки 9983 человека. Скончались 396 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4974908 человек. Вылечились 4591770, умер 117361 заболевший.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 134,6 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 498363 человека.

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