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В Совфеде подсказали США, как налаживать отношения с Россией

10:43
  • четверг
  • 20 мая 2021

Имеет смысл восстановить прежние переговорные форматы

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал состоявшиеся в Рейкьявике переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем Соединенных Штатах Энтони Блинкеном.
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"Лучшим продолжением было бы возобновление большинства прежних переговорных форматов и устранение самых вопиющих проблем, в том числе в работе обеих дипмиссий", - написал сенатор в Facebook.

Косачев добавил, что ему понравился сдержанный оптимизм главы российского МИД по итогам встречи. По словам вице-спикера Совфеда, стороны по-разному подходят к решению проблем, но нужно пытаться сводить эти подходы к единому знаменателю.

Теперь, считает сенатор, слово за президентами, причем в большей степени ситуация зависит от американского лидера.

"Свет в конце тоннеля забрезжил", - заключил Косачев.

Первая встреча Лаврова и Блинкена состоялась на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике, она продолжалась почти два часа.

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