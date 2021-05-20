В Совфеде подсказали США, как налаживать отношения с Россией

Имеет смысл восстановить прежние переговорные форматы
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал состоявшиеся в Рейкьявике переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем Соединенных Штатах Энтони Блинкеном.
"Лучшим продолжением было бы возобновление большинства прежних переговорных форматов и устранение самых вопиющих проблем, в том числе в работе обеих дипмиссий", - написал сенатор в Facebook.
Косачев добавил, что ему понравился сдержанный оптимизм главы российского МИД по итогам встречи. По словам вице-спикера Совфеда, стороны по-разному подходят к решению проблем, но нужно пытаться сводить эти подходы к единому знаменателю.
Теперь, считает сенатор, слово за президентами, причем в большей степени ситуация зависит от американского лидера.
"Свет в конце тоннеля забрезжил", - заключил Косачев.
Первая встреча Лаврова и Блинкена состоялась на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике, она продолжалась почти два часа.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram