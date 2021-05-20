Депутат МГД Артемьев: Создание условий для развития электротранспорта в Москве должно быть приоритетным

Этот путь уже выбрали многие государства

Депутат Московской городской думы Олег Артемьев считает, что создание условий для развития электротранспорта в столице должно быть приоритетным.

"Внедрение транспорта на возобновляемых видах топлива должно быть приоритетным для мегаполисов. Этот путь уже выбрали многие государства, где высока доля городского населения", - сказал депутат, добавив, что вред экологии при использовании двигателей внутреннего сгорания и при добыче нефтепродуктов слишком велик.

Он напомнил, что в концепции развития электротранспорта в России заложен серьезный рост доли электромобилей: с 0,1% до 15% в 2030 году. Москва, по мнению депутата, должна быть передовым регионом. Она уже демонстрирует высокие темпы внедрения электротранспорта, в частности заменяя автобусы на электробусы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram