ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мурашко обозначил срок поступления "Спутника Лайт" в гражданский оборот

10:56
  • четверг
  • 20 мая 2021

Произойдет это уже совсем скоро

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе общения с журналистами в четверг ответил на вопрос, когда в гражданский оборот поступит вакцина от коронавируса "Спутник Лайт".
Согласована предельная отпускная цена на "Спутник Лайт"

"Через три недели", - приводит ответ министра ТАСС.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что четвертый отечественный препарат для профилактики COVID-19 "скоро будет запущен".

"Спутник Лайт" - первый компонент разработанного в центре имени Гамалеи "Спутника V". Эффективность вакцины, согласно исследованиям, составляет 79,4%. Массовая вакцинация от коронавируса продолжается в России с 18 января.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина "Спутник Лайт"
Вакцина "Спутник Лайт"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.