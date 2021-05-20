Мурашко обозначил срок поступления "Спутника Лайт" в гражданский оборот

Произойдет это уже совсем скоро
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе общения с журналистами в четверг ответил на вопрос, когда в гражданский оборот поступит вакцина от коронавируса "Спутник Лайт".
"Через три недели", - приводит ответ министра ТАСС.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что четвертый отечественный препарат для профилактики COVID-19 "скоро будет запущен".
"Спутник Лайт" - первый компонент разработанного в центре имени Гамалеи "Спутника V". Эффективность вакцины, согласно исследованиям, составляет 79,4%. Массовая вакцинация от коронавируса продолжается в России с 18 января.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: