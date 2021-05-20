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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей

11:09
  • четверг
  • 20 мая 2021

Двое - в тяжелом состоянии

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко поделился последними данными о состоянии пострадавших во время случившейся на прошлой неделе стрельбы в школе №175 в Казани.

"Сейчас на лечении находятся еще 18 детей в городе Казани и пятеро детей в федеральных клиниках. Наибольшую тревогу сейчас вызывают два ребенка, состояние их остается тяжелым, проводятся хирургические процедуры", - цитирует министра ТАСС.

Стрельбу в школе устроил бывший ученик - 19-летний Ильназ Галявиев. Девять человек были убиты, среди них - семеро детей. Ранения получили 23 человека.

Стрелявшего задержали, суд отправил его под арест на два месяца. Галявиеву грозит пожизненное заключение. Как сообщили в Следственном комитете, подросток страдает от заболевания головного мозга.

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