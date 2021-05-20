В двух штатах Индии объявлена эпидемия грибкового заболевания

Для пациентов открыли специальное отделение в больнице

Индийские штаты Телангана и Раджастхан объявили эпидемию мукормикоза - грибкового заболевания, также известного как "черная плесень", передает агентство ANI в четверг.

"Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению", - заявили в управлении здравоохранения Теланганы.

Уточняется, что в Раджастхане выявили 100 пациентов с мукормикозом. В одной из больниц города Джайпур для них открылось специальное отделение.

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