Доктор Румянцев предложил сделать все препараты для лечения детей бесплатными

Это позволит всем несовершеннолетним получать эффективное лечение

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев, общаясь с журналистами в ходе форума, заявил о необходимости обеспечения всех детей до 18 лет бесплатными лекарствами, передает АГН "Москва".

"Каждый ребенок в России до 18 лет должен получать лекарства бесплатно. Когда все без исключения дети снабжены препаратами, лечение не зависит от доходов семьи. Это можно назвать государственной гарантией охраны здоровья несовершеннолетних. В России, конечно же, можно и нужно ее реализовать", – сообщил Румянцев на Московском международном онкологическом форуме в четверг.

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