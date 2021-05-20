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Собянин: пациенты с онкологией получали помощь в полном объёме, несмотря на пандемию

11:50
  • четверг
  • 20 мая 2021

Объем госпитализации онкологических больных в Москве увеличился на 30%

Первый Московский международный онкологический форум открыли сегодня мэр Сергей Собянин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На мероприятии собрались представители органов власти и общественных организаций, ведущие отечественные и зарубежные эксперты и врачи. Как отметил Сергей Собянин, в Москве создана принципиально новая система лечения онкологических больных.  В городе работают шесть крупных профильных центров. В них входят стационарные и амбулаторные клиники, лаборатории. Установлено новейшее оборудование, применяются современные технологии. Кроме того, мэр подчеркнул, что в разгар пандемии коронавируса пациенты с онкологией получали помощь в полном объёме.

"Объем госпитализации онкологических больных увеличился на 30%. Это означает, что мы сумели преодолеть вызов пандемии, борьбы с COVID-19, при этом дав нормальную плановую и экстренную возможность работы всей системе здравоохранения. И ни один горожанин не может пожаловаться, что он не смог получить в этот сложный период помощи как от COVID-19, так от других заболеваний", - сказал Собянин.

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