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Названа сумма вклада Рунета в экономику России

11:47
  • четверг
  • 20 мая 2021

Аудитория российского сегмента Сети составляет 97,4 миллиона человек

Как сказано в исследовании Ассоциации электронных коммуникаций, на которое ссылается ТАСС, в 2020 году вклад Рунета в экономику России составил 6,7 триллиона рублей.
Большинство россиян не готовы отказаться от интернета

"На 11% по сравнению с 2019 годом вырос сегмент маркетинга и рекламы (349,8 миллиарда рублей), на 22% - сегмент электронной коммерции (6,07 триллиона рублей)", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день аудитория Рунета составляет 97,4 миллиона человек. 92% пользователей заходят в Сеть каждый день.

Также эксперты отмечают, что объем вложений в российские стартапы в 2020 году снизился до 702,9 миллиона долларов - на 19%.

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