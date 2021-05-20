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В Москве на предмет антитеррористической защищенности проверили более 6,7 тыс. соцобъектов

12:10
  • четверг
  • 20 мая 2021

О результатах проверки рассказали в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции

Свыше 6,7 тысяч столичных объектов образования, здравоохранения и соцзащиты было обследовано на предмет антитеррористической защищенности, заявили в пресс-службе департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
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"Отмечено, что дополнительно проведены обследования антитеррористической защищенности свыше 6,7 тыс. объектов образования, здравоохранения и соцзащиты. Недостатки, выявленные в ходе проверок, доведены до руководителей объектов для принятия мер по их устранению", - сказано в сообщении.

Отмечается, что основные мероприятия по антитеррористической защищенности подведомственных объектов социальной сферы были выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. Все объекты разделены на категории, имеются паспорта безопасности, а также необходимые инженерно-технические средства для охраны. Что касается физической охраны, то для этого привлечены лицензированные частные охранные организации.

Во вторник, 18 мая, в Москве прошло межведомственное совещание, в ходе которого обсуждалось обеспечение безопасности и антитеррористическая защищенность соцобъектов. Совещание возглавил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Сергей Хлебников. Также в нем приняли участие представители органов исполнительной власти столицы, осуществляющие государственное управление в сферах социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры и спорта, сотрудники правоохранительных органов. Основной темой обсуждения стали вопросы организации органами исполнительной власти во взаимодействии с правоохранительными органами мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической устойчивости объектов социального назначения.

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