ЕГЭ в 2022 году вновь будут сдавать все выпускники школ

Вернется базовый экзамен по математике

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что форма, при которой ЕГЭ по математике сдавать не обязательно, на следующий год распространяться не будет.

"Надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат", - приводит слова Музаева ТАСС.

В этом году ЕГЭ сдают только те выпускники, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Если же одиннадцатиклассник идти в вуз не планирует, ему необходимо сдать государственный выпускной экзамен по математике и русскому языку.

Кроме того, в 2021-м отменен ЕГЭ по математике базового уровня. Профильную сдают те, кому это нужно для поступления.

В конце января президент России Владимир Путин отметил, что система ЕГЭ периодически становится объектом справедливой критики, но при этом дает возможность для абитуриентов с периферии поступать в ведущие учебные заведения страны.

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