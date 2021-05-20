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ЕГЭ в 2022 году вновь будут сдавать все выпускники школ

12:08
  • четверг
  • 20 мая 2021

Вернется базовый экзамен по математике

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что форма, при которой ЕГЭ по математике сдавать не обязательно, на следующий год распространяться не будет.
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"Надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат", - приводит слова Музаева ТАСС.

В этом году ЕГЭ сдают только те выпускники, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Если же одиннадцатиклассник идти в вуз не планирует, ему необходимо сдать государственный выпускной экзамен по математике и русскому языку.

Кроме того, в 2021-м отменен ЕГЭ по математике базового уровня. Профильную сдают те, кому это нужно для поступления.

В конце января президент России Владимир Путин отметил, что система ЕГЭ периодически становится объектом справедливой критики, но при этом дает возможность для абитуриентов с периферии поступать в ведущие учебные заведения страны.

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