Шри-Ланка закрыла въезд в страну

С целью контроля ситуации с COVID-19

Из-за сложной эпидемиологической обстановки Шри-Ланка приостанавливает въезд пассажиров из-за рубежа, сообщил в Twitter Международный аэропорт Бандаранайке .

"Все международные аэропорты Шри-Ланки не разрешают высадку пассажиров на Шри-Ланке с 23:59 часов 21 мая 2021 года до 23:59 часов 31 мая 2021 года", - сказано в сообщении.

Уточняется, что делается это "с целью контроля ситуации с COVID-19".

Въезд для транзитных пассажиров будет разрешен, но при одном условии: из аэропортов островного государства их рейс должен вылететь не позднее чем через 12 часов после прилета.

Открылся остров после десятимесячного перерыва 21 января 2021 года. Всего там два международных аэропорта.

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