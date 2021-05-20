В Москве от коронавируса вылечились еще 2877 человек

За весь период пандемии поправились уже 1035739 пациентов

Как сообщил в четверг оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции, от COVID-19 в Москве после прохождения лечения за сутки выздоровели еще 2877 пациентов. Общее количество поправившихся в столице - 1035739.

"Подтверждено 3312 новых случаев заражения, госпитализированы 1106 человек, скончались 55 пациентов", - добавили в оперштабе.

Там также призвали не рисковать своим здоровьем и оставаться дома, вызвав врача, при появлении симптомов ОРВИ.

Всего в России за сутки выявили 9232 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране переболели 4974908 человек.

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