Собянин рассказал о главных результатах работы онкослужбы Москвы

В Москве проходит международный онкофорум

Сергей Собянин рассказал об основных результатах работы онкослужбы Москвы. В четверг мэр столицы принял участие в открытии первого Московского международного онкологического форума.

"Мы создали систему онкологических помощников, которые персонально ведут каждого больного от первого диагноза до лечения, до реабилитации, до диспансеризации последующей. Человек чувствует, что он не брошен, что он всегда может позвонить своему помощнику, задать вопросы, помощник ему может помочь записаться к врачу, последить за своевременностью диагностики и назначения, и это очень важно", - сказал Собянин.

Московский международный онкологический форум будет работать 20-21 мая. В качестве спикеров выступят более 300 экспертов.

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