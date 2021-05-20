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Кремль назвал непростым процесс подготовки встречи Путина и Зеленского

12:58
  • четверг
  • 20 мая 2021

В МИД отметили, что "встреча ради встречи Москве не нужна", напомнив Киеву о Парижских договоренностях

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в четверг заявил о начале разговора между его офисом и администрацией президента России по организации будущей встречи лидеров двух стран, передает РИА Новости.

В Кремле в ответ на это заявили, что контакты по гипотетической встрече Путина и Зеленского идут, и наброски возможных тем есть, но процесс идет не так просто. Представители МИД России при этом отметили, что для начала Киеву необходимо выполнить Парижские договоренности, а "встреча ради встречи Москве не нужна".

В четверг Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам второго года своей работы. Мероприятие проходит на авиазаводе "Антонов".

Украинский лидер уже сделал несколько громких заявлений. В частности, он упрекнул Германию и Францию в ослаблении позиций по отношению к России, а также пообещал провести крупный военный парад 24 августа.

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