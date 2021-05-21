10 исполнителей, которые прославились благодаря "Евровидению"

Конкурс стал стартовой площадкой для многих мировых звезд

Международный песенный конкурс "Евровидение" регулярно проводится вот уже 65 лет, и все эти годы страны-участницы на весь мир демонстрируют своих самых талантливых представителей. Некоторые из них настолько сильно понравились публике, что после конкурса буквально проснулись знаменитыми. "ТВ Центр" расскажет о 10 звездах мировой величины, которые начинали свой путь с "Евровидения".

Клифф Ричард

Клифф Ричард стоял у истоков рок-н-ролла и стал одним из первых европейских музыкантов, играющих в этом стиле. Славу он получил задолго до появления The Beatles, а по популярности мог сравниться разве что с Элвисом Пресли. Мировая известность пришла к Ричарду именно после "Евровидения", на которое он ездил дважды – в 1968 и 1973 годах. И хоть ему ни разу не удалось занять первое место, это не помешало музыканту стать мировой знаменитостью. За свою карьеру Клифф Ричард продал более 250 миллионов пластинок по всему миру и 25 раз возглавлял британские музыкальные чарты. А в 1995 году королева Елизавета II присвоила ему рыцарский титул.

Хулио Иглесиас

Хулио Иглесиас давно известен как любимец женщин, самый популярный певец Испании и символ романтической поп-музыки, но на "Евровидение" в далеком 1970 году он приехал в качестве малоизвестного исполнителя. На конкурсе Иглесиас занял 4 место из 12, зато приобрел мировую славу. За свою карьеру музыкант продал около 300 миллионов пластинок и выступал на самых известных европейских площадках. Ему даже удалось побить рекорд кассовых сборов в Мэдисон-сквер-гарден – билеты на его нью-йоркское выступление разошлись быстрее, чем когда-либо в истории стадиона.

ABBA

Знаменитый шведский квартет ABBA прославился на весь мир после победы на "Евровидении" в 1974 году. Их выступление до сих пор считается одним из самых успешных за всю историю конкурса, а песня Waterloo в 2005 году была признана лучшей за все время существования "Евровидения". За свою карьеру группа продала более 350 миллионов пластинок, а в родной Швеции музыкантов любят настолько, что открывают в честь них музеи.

"Чингисхан"

Немецкая группа "Чингисхан" (Dschinghis Khan) была создана специально для "Евровидения", но внезапно слепленный наспех проект обрел всемирную популярность. В 1979 году музыканты заняли 4 место на конкурсе – зрителей покорили яркие костюмы, впечатляющие световые эффекты, зажигательная хореография, простой и запоминающийся текст и бодрая ритмичная музыка. Пластинки "Чингисхана" стали золотыми и платиновыми в 20 странах мира, среди которых Япония, Австралия, Корея, Голландия, Бельгия, Израиль, Дания, Швеция, Швейцария, Норвегия, Финляндия и другие. Пришлась такая музыка по душе и гражданам Советского Союза – в СССР группа продала больше пластинок, чем во всех других странах мира.

Селин Дион

Знаменитая Селин Дион, как и многие другие, начала карьеру именно на "Евровидении". Канадка в 1988 году представила на конкурсе Швейцарию и заняла первое место. Вскоре она выпустила первый альбом на английском языке, а затем приняла участие в записи саундтрека к диснеевскому мультфильму "Красавица и Чудовище". Спустя несколько лет певица исполнила главную тему к оскароносному фильму Джеймса Кэмерона "Титаник", благодаря чему окончательно закрепилась среди легенд мировой музыки.

Лара Фабиан

В том же 1988 году в "Евровидении" приняла участие и Лара Фабиан, которая поучаствовала в конкурсе от Люксембура. 18-летняя девушка заняла 4 место, но зато получила мощнейший карьерный взлет и мировую популярность. За всю свою карьеру певица записала несколько саундтреков к фильмам, дебютировала в кино, работала телеведущей, получила множество престижных премий и продала 12 миллионов копий своих дисков, а некоторые ее песни стали мировыми хитами.

Тото Кутуньо

Итальянец Тото Кутуньо в 1990 году стал вторым исполнителем от своей страны, который смог занять на "Евровидении" первое место – после него это еще никому не удавалось. Импозантный мужчина с глубоким голосов и проникновенными песнями быстро завоевал сердца жителей Европы. Кутуньо и по сей день продолжает выпускать новые альбомы, гастролировать и покорять слушателей своим талантом.

t.A.T.u.

Российская группа t.A.T.u. получила всемирную известность именно на этапе подготовки к "Евровидению-2003". В рамках пиар-кампании для девушек были придуманы яркие образы. Лена Катина и Юля Волкова выходили на сцену в белье, коротких юбках и целовались во время выступлений, что в то время произвело настоящий фурор. Дуэту удалось занять третье место на конкурсе, но после этого девушек ждала работа над двумя англоязычными альбомами, песни из которых стали международными хитами.

Лорин

Шведская певица Лорин (Loreen) в 2012 году стала победительницей "Евровидения", а ее хит Euphoria был на слуху даже у тех, кто от музыки далек. Исполнительница побила рекорд конкурса по получению 12 баллов от других стран (18) и выиграла дополнительные награды за номер и текст песни, после чего ее стали приглашать на музыкальные шоу по всему миру.

Кончита Вурст

Австрийский певец Томас Нойвирт надолго запомнился мировой публике после того, как в 2014 году выступил на "Евровидении" в образе бородатой женщины Кончиты Вурст. По словам артиста, таким образом он хотел привлечь внимание общественности к вопросу толерантности – и ему это удалось. Победитель конкурса в своем сценическом образе стал рекламным лицом крупнейшего австрийского банка, поучаствовал в модной фотосессии Карла Лагерфельда и показах Жан-Поля Готье. В последнее время он часто выступает в Венской государственной опере. Сейчас певец стал отходить от образа женщины. Он уверен, что свою задачу выполнил, и хочет выглядеть более мужественно.

В эту субботу, 22 мая, в финале "Евровидения" выступит российская певица Манижа.

Как показывает практика, не обязательно быть победителем конкурса, чтобы получить славу и признание, но поклонники и вся страна все равно верят в успех девушки и надеются на "золото".

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