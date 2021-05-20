ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле сообщили, когда Путин примет решение о саммите с Байденом

13:00
  • четверг
  • 20 мая 2021

Накануне встретились главы внешнеполитических ведомств двух стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в четверг прокомментировал итоги встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Песков назвал главные темы саммита России и США

Сам факт встречи кремлевский спикер назвал позитивным сигналом. При этом он уточнил, что Лавров уже доложил Владимиру Путину об итогах переговоров. Как добавил Песков, глава государства примет решение о саммите с главой Белого дома Джо Байденом после анализа итогов встречи Лаврова и Блинкена.

Еще одним позитивным сигналом пресс-секретарь назвал отказ Вашингтона от введения санкций против оператора "Северного потока - 2".

"Продолжение этого проекта, а, главное, его скорейшее завершение отвечает интересам нашей страны, а также стран - участниц этого проекта", - заметил Песков (цитата по ТАСС).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Джозеф Байден
Джозеф Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.