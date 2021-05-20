В Кремле сообщили, когда Путин примет решение о саммите с Байденом

Накануне встретились главы внешнеполитических ведомств двух стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в четверг прокомментировал итоги встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Сам факт встречи кремлевский спикер назвал позитивным сигналом. При этом он уточнил, что Лавров уже доложил Владимиру Путину об итогах переговоров. Как добавил Песков, глава государства примет решение о саммите с главой Белого дома Джо Байденом после анализа итогов встречи Лаврова и Блинкена.

Еще одним позитивным сигналом пресс-секретарь назвал отказ Вашингтона от введения санкций против оператора "Северного потока - 2".

"Продолжение этого проекта, а, главное, его скорейшее завершение отвечает интересам нашей страны, а также стран - участниц этого проекта", - заметил Песков (цитата по ТАСС).

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