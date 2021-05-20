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МИД: надежды на улучшение отношений с Украиной не оправдались

13:22
  • четверг
  • 20 мая 2021

Президент новый - проблемы старые

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, выступая на полях конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", оценил нынешнее состояние отношений между Москвой и Киевом.
Путин заявил о превращении Украины в анти-Россию

"Конечно, надежды на то, что отношения наши с приходом нового президента Украины улучшатся, к сожалению, не оправдались", - приводит слова замглавы МИД ТАСС.

Как добавил замминистра, по некоторым параметрам конкретные шаги украинской власти стали даже хуже, а недавнее обострение в Донбассе демонстрирует, что на столе у Владимира Зеленского есть силовой сценарий решения проблемы.

Ранее в четверг Зеленский во время пресс-конференции заявил о начале разговора между его офисом и администрацией президента России по организации будущей встречи лидеров двух стран.

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