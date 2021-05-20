Путин распорядился об эвакуации граждан России из сектора Газа

Заниматься этим будут, в частности, МИД и МЧС
На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали подписанное президентом Владимиром Путиным распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа граждан России.
"В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств - участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа", - сказано в тексте.
Министерству иностранных дел совместно с СВР поручено определить конкретные сроки и формат эвакуации, доставкой граждан будет заниматься МЧС.
Ранее в Палестине не исключили, что их конфликт с Израилем может перерасти в крупномасштабную войну и не прекратится, пока не будет решена проблема Иерусалима. Противники регулярно обмениваются ракетными ударами.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram