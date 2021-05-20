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Путин распорядился об эвакуации граждан России из сектора Газа

13:39
  • четверг
  • 20 мая 2021

Заниматься этим будут, в частности, МИД и МЧС

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали подписанное президентом Владимиром Путиным распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа граждан России.

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"В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств - участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа", - сказано в тексте.

Министерству иностранных дел совместно с СВР поручено определить конкретные сроки и формат эвакуации, доставкой граждан будет заниматься МЧС.

Ранее в Палестине не исключили, что их конфликт с Израилем может перерасти в крупномасштабную войну и не прекратится, пока не будет решена проблема Иерусалима. Противники регулярно обмениваются ракетными ударами.

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