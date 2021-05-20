В Казани началась конференция "Валдая" по Центральной Азии

Среди основных тем - ситуация в регионе, проблемы экономики и безопасности

Сотрудничество России и стран Центральной Азии обсуждают в Казани на конференции международного клуба "Валдай". В форуме принимают участие более 50 экспертов из разных государств – это представители органов власти, политики, дипломаты и общественные деятели.

Среди основных тем - ситуация в регионе, проблемы экономики и безопасности, а также вызовы, которые поставила пандемия коронавируса. Конференция продлится два дня, передает "ТВ Центр".

"Мир действительно вступил на путь преобразований, преобразования болезненны, противоречивы… Задача экспертного сообщества, политиков, настроенных на конструктивное развитие мира, искать пути достижения прогресса, удачи, процветания нас всех", - заявил Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай".

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