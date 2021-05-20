Представители ОНФ и "Лиза Алерт" обсудили развитие добровольчества

Мероприятие прошло по инициативе поисково-спасательного отряда

Как развивать добровольчество в России обсудили сегодня участники дискуссии на площадке Общероссийского народного фронта. Мероприятие прошло по инициативе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", передает "ТВ Центр".

Ранее поощрить молодежь, которая участвует в волонтерских инициативах, предложил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. На встрече говорили о том, как поддержать добровольцев. Прежде всего, речь шла о помощи со стороны государственных структур и ведомств.

"Когда надо местоположение человека установить, мы обращаемся в госструктуры. Если всё быстро сделать, это займет три недели. Через три недели у нас будет местоположение. Так не работает. Это должно быть быстро", - заявил Олег Леонов, координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", руководитель административной группы проекта ОНФ "Поиск".

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