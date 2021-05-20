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Путин назвал причину попыток оболгать историю ВОВ

15:05
  • четверг
  • 20 мая 2021

Чем сильнее становится Россия, тем больше попыток ее ослабить предпринимают иностранные государства, отметил президент

Чем сильнее становится Россия, тем больше попыток её ослабить предпринимают иностранные государства. Об этом заявил Владимир Путин. Президент провел заседание оргкомитета "Победа", передает "ТВ Центр".

В дискуссии приняли участие представители органов власти и гражданского общества. Основная цель - оказание помощи ветеранам, патриотическое воспитание молодёжи и сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны.

"Великое поколение победителей, к сожалению, уходит. Но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы всё чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы. Причины понятны, и попытки сдержать развитие нашей страны независимо от того, как она называлась – Российская Империя, Советский Союз, Россия, – предпринимались в разные времена и исторические эпохи, при разном политическом строе. Одни и те же подходы и принципы. Принцип один, вернее, причина одна - сдерживание России: чем сильнее, самостоятельнее становилась Россия, чем последовательнее она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны её ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество, а подчас и изолгать, извратить то, что дорого людям, на чём воспитываются и обретают характер, взгляды новые поколения наших граждан.", - заявил Путин в четверг на заседании российского организационного комитета "Победа".

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